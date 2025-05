Vance mener Russland ber om for mye – ønsker direkte samtaler mellom dem og Ukraina

Vance snakket onsdag på et arrangement i Washington i regi av Sikkerhetskonferansen i München.

Vance sier han vil at Russland og Ukraina skal bli enige om et rammeverk for å forhandle med hverandre, noe som er nødvendig for å få en slutt på krigen.

– Vi tror det trolig er umulig for oss å megle her helt uten noen form for direkte forhandlinger mellom de to. Så det er det vi konsentrerer oss om, sier han.

USA anser Russlands krav i forhandlingene som for store, sier Vance.

Han vedgår også at det er et stort gap mellom forhandlingsposisjonen til Ukraina og Russland. Likevel sier Vance at han ikke er pessimistisk med tanke på mulighetene for å få en slutt på konflikten.

