USAs sentralbank lar renta ligge på stedet hvil

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Renten ble holdt uendret i USA, akkurat som ventet, så det kom ingen store overraskelser der, skriver sjeføkonom Kyrre Knudsen i Sparebanken 1 Sør-Norge i en epost til NTB.

Beslutningen om uendret rente var enstemmig, ifølge sentralbanken Federal Reserve (Fed). Renta har ligget urørt etter tre strake rentekutt før jul.

Usikkerheten i de økonomiske utsiktene har økt ytterligere, ifølge Fed. Inflasjonen er fortsatt noe forhøyet, opplyses det også.

Arbeidsløsheten har stabilisert seg på et lavt nivå, men sentralbanken vurderer faren for høyere arbeidsløshet og høyere inflasjon som større enn før.

Ikke tegn til behov for kutt

– Fra den amerikanske sentralbanken Feds side er økonomien og arbeidsmarkedet ganske bra, men inflasjonen er litt for høy. Og det viser tegn til en økonomi som egentlig ikke trenger mer rentekutt, forklarer Knudsen.

Samtidig vil usikkerheten vedvare, og det er stor risiko for både høyere arbeidsledighet og høyere inflasjon.

– Markedet priser inn kutt allerede i juli. Totalt priser markedet inn tre kutt i år og to til neste år prises. Markedet tror på at veksten avtar og at økonomien vil trenge rentekutt, men vi ser ikke tegn til rentekutt fra den amerikanske sentralbanken, sier Knudsen.

Trump oppfordret til kutt

Presidenter har tradisjonelt sett avstått fra å kommentere avgjørelsene til sentralbanken, som skal operere uavhengig. Donald Trump har likevel gjentatte ganger oppfordret Federal Reserve til å kutte i renta både i denne og forrige periode i Det hvite hus.

Les også: Misfornøyd Trump sier sentralbanksjefen må kutte renten

Trump sa søndag at Powell ikke har kuttet ytterligere «bare fordi han ikke liker meg».

Sentralbanksjef Jerome Powell antydet i midten av april at banken ville avvente ytterligere rentekutt for å se an hvordan Trump-administrasjonens økonomiske politikk slår ut.

– Foreløpig er vi godt rustet til å vente til vi får mer klarhet, sa Powell.

Les også: Trump: Ingen planer om å sparke sentralbanksjefen

Les også: Trump: – Jeg forstår renter bedre enn sentralbanksjefen