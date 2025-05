Merz besøker Frankrike og Polen – vil ha omstart i forholdet med Paris

Den ferske tyske regjeringssjefen begynner, tradisjonen tro, med et besøk i Paris onsdag. Her møter han president Emmanuel Macron. På flyet til den franske hovedstaden sa Merz at han ønsket å sende et signal internt og eksternt om at han ville kjøre «en liten omstart» i forholdet mellom Frankrike og Tyskland.

Under Merz' forgjenger Olaf Scholz kom det stadige klager fra Frankrike om at Tyskland nedprioriterte forholdet til Paris.

Senere i dag går ferden videre til Warszawa. Polen har gradvis fått en viktigere rolle i europeisk politikk, blant annet som følge av Ukraina-krigen.

Torsdag skal Merz til EU- og Nato-hovedstaden Brussel. Sammenlignet med sine forgjengere ventes han å løfte saker som angår EU, utenriks- og sikkerhetspolitikk.

Ikke minst USAs nye linje under Donald Trump gjør at disse spørsmålene tvinger seg fram. Merz har åpent sagt at han er usikker på om Nato vil fortsette å eksistere de neste tiårene.

Da Merz ble valgt til ny statsminister i Forbundsdagen tirsdag, endte det med fiasko i første runde. Tyske politikere reagerte med sjokk og vantro da Merz ikke fikk stemmene han trengte i den første avstemningen.

Utfallet var overraskende siden partiene i Merz’ koalisjon til sammen har flertall i forsamlingen. En ny avstemning måtte holdes, og da fikk Merz nok stemmer til å starte sin statsministergjerning.