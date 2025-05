Israel sier Hizbollah-leder er drept i Sør-Libanon

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Angrepet i Nabatieh-området tirsdag «eliminerte terroristen Adnan Muhammad Sadiq Harb, lederen for logistikkstøtteenheten i Hizbollahs Badr-avdeling, som er operativ i den nordlige delen av Litani-området i Libanon», står det i et innlegg fra IDF i meldingstjenesten Telegram.

Harb hadde ansvaret for å forsyne Hizbollah-avdelinger med våpen og for gjenoppbygging av den Iran-støttede gruppens militære infrastruktur sør for Litani-elven, står det i uttalelsen.

IDF beskriver aktivitetene hans som «et åpenbart brudd på avtalene mellom Israel og Libanon».

En skjør våpenhvile trådte i kraft mellom Israel og Hizbollah i slutten av november i fjor. Ifølge avtalen skulle Hizbollah trekke seg tilbake bak Litani-elven, som ligger rundt 30 kilometer far grensen mellom Israel og Libanon, mens israelske styrker skulle trekke seg fullstendig ut fra Sør-Libanon. Den libanesiske hæren har i oppgave å overvåke at avtalen overholdes.