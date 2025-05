Indias statsminister Narendra Modi utsetter turen til Norge etter angrepet mot Pakistan

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det skriver Reuters. Ifølge indiske medier skulle Modi besøke Norge 15. og 16. mai.

Ifølge News18, som er et underbruk av CNN, er det ikke opplyst offisielt hvorfor reisen blir avlyst. Imidlertid er det en svært spent sikkerhetssituasjon i regionen. India angrep natt til onsdag Pakistan for å slå tilbake mot det de hevder er terrorister. I april skjedde et større terrorangrep i indisk Kashmir som drepte 26 turister, og India mener Pakistan støtter opp om disse terroristene.

Modi har tidligere avlyst sitt planlagte besøk i Russland, der han skulle overvære militærparaden på seiersdagen 9. mai.