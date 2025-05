FNs menneskerettssjef: Omverdenen må gripe inn overfor Israel

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Israels planer om å tvangsforflytte Gazas befolkning til et lite område sør på Gazastripen, og trusler fra israelske ledere om å deportere palestinere ut av Gaza, øker bekymringen for at Israel har som mål å påføre palestinerne livsvilkår som i økende grad er uforenlige med deres fortsatte eksistens som gruppe i Gaza, sier Türk.

– Det er ingen grunn til å tro at en opptrapping av de militære strategiene som i løpet av ett år og åtte måneder ikke har ført til en varig løsning, inkludert frigivelse av alle gisler, nå vil lykkes, sier han.

– En opptrapping av offensiven mot Gaza vil nesten sikkert føre til ytterligere massefordrivelse, flere dødsfall og skader på uskyldige sivile, og ødeleggelse av Gazas gjenværende infrastruktur, sier FNs høykommissær for menneskerettigheter.

– Blodbad

Statsminister Benjamin Netanyahu varslet mandag at Israel vil trappe opp krigføringen i Gaza, erobre områder permanent og drive befolkningen der sørover.

Israels finansminister Bezalel Smotrich sa tirsdag at opptrappingen vil innebære «total ødeleggelse» av Gazastripen.

En rekke land har reagert kraftig på planen, blant dem Norge.

– Dette er ekstremt alvorlig. En full okkupasjon og fordriving vil medføre enda mer blodbad og ødeleggelser, og vil også være et klart brudd på folkeretten, sa utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) til NTB tirsdag.

Israel brøt våpenhvilen med Hamas 18. mars og gjenopptok angrepene. Siden 2. mars har Israel også nektet å slippe inn nødhjelp.

– Må vise lederskap

Nødhjelpsblokaden må oppheves øyeblikkelig, krever Turk.

– Det må slippes inn humanitærhjelp. Det er en forpliktelse i henhold til folkeretten, sier han.

Med Israels nye plan for Gaza er det meningsløst å forhandle videre med sikte på en ny våpenhvile, har Hamas slått fast.

– Jeg håper verden kan finne sammen igjen og vise politisk lederskap som fremmer fred og ikke krig, og det gjelder også de mektigste landene i verden, sier Türk.

Følelsesladd bønn

Palestinernes statsminister Mohammad Mustafa kom også med en følelsesladd bønn til omverdenen onsdag.

– Vi appellerer til menneskehetens samvittighet. Ikke la barna i Gaza sulte i hjel, sa han.

– Ikke tillat at mat og vann blir brukt som krigsvåpen og pressmidler. Denne hungersnøden er ikke en naturkatastrofe, det er en bevisst humanitær forbrytelse, og taushet er medvirkning, sa Mustafa.

– Vi holder Israel, okkupasjonsmakten, helt og fullt ansvarlig for denne bevisste humanitære katastrofen, sa han.

