Avis: USA trapper opp etterretningen på Grønland

Blant annet jobbes det for å lære mer om uavhengighetsbevegelsen på øya og holdninger til amerikansk utvinning av ressurser, sier de to anonyme kildene til avisa.

Det enorme amerikanske etterretningsapparatet har også fått beskjed om å identifisere personer i Danmark og på Grønland som støtter Trump-administrasjonens ambisjoner om å okkupere Grønland.

En talsperson for Det hvite hus ønsker ikke å kommentere påstanden, mens etterretningssjef Gabbard sier Wall Street Journal bør «skamme seg for sin bistand til aktører i den dype staten som ønsker å motarbeide presidenten ved å politisere og lekke hemmeligstemplet informasjon.» Hun anklager også avisa for å bryte loven.

