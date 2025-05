Våpenhvile mellom USA og houthiene: – Sikrer internasjonal skipsfart

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

I avtalen heter det at de ikke skal angripe hverandre, inkludert amerikanske skip i Rødehavet.

– Vi stanser bombingen, fortalte Trump under et møte i Det hvite hus med Canadas statsminister Mark Carney.

– Vi tar dem på ordet om at de ikke vil sprenge skip lenger, fortsatte han.

Senere har Oman bekreftet at de har meklet fram en avtale.

– Avtalen sikrer navigasjonsfrihet og jevn flyt av internasjonal skipsfart i Rødehavet, sier Omans utenriksminister Badr Albusaidini i en uttalelse.

– Svikt i USAs Israel-støtte

Houthiene, som kontrollerer deler av Jemen, har sendt en rekke raketter og droner mot Israel og mot sivil skipsfart i Rødehavet under Gaza-krigen, noe de Iran-støttede houthiene har sagt gjøres for å vise solidaritet med palestinerne.

Mohammed Ali al-Houthi, som er medlem av houthienes øverste politiske råd, sier i et innlegg på X at de vil vurdere amerikanernes innsats for å opprettholde våpenhvilen.

Han mener også dette viser at Trump holder på å skli unna i sin støtte til Israel, og kaller det en fiasko for Israels statsminister Benjamin Netanyahu.

Fortsetter angrep mot Israel

En representant for houthiene sier imidlertid at de ikke vil stanse sine operasjoner i Rødehavet før Israel avslutter sin krigføring i Gaza.

De lover også å gjengjelde det israelske angrepet mot flyplassen i Jemens hovedstad Sana. Gruppen sier i en uttalelse at «angrepene ikke vil gå ubesvart».

Angrepet mot Sana-flyplassen kom etter at de Iran-støttede houthiene søndag angrep Israels største flyplass, Ben Gurion-flyplassen utenfor Tel Aviv.

Da uttalte de at dette var et svar på Israels varsling av deres utvidede operasjoner i Gaza.

Avtalen mellom USA og houthiene nevner ingenting om houthienes angrep mot Israel.

