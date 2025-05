USAs høyesterett gir klarsignal til å håndheve forbudet mot transpersoner i militæret

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Trumps regjering har hevdet at «det er en for stor risiko for den militære effektiviteten og dødeligheten» å tillate transkjønnede å tjenestegjøre.

I en avgjørelse som kan føre til at tusenvis av nåværende ansatte blir kastet ut, innvilget domstolen justisdepartementets anmodning om å oppheve blokkeringen en føderal dommer innførte.

Dommer Benjamin Settle i Seattle fant at Trumps ordre sannsynligvis bryter med den amerikanske grunnlovens femte tillegg om retten til likhet for loven.

De tre liberale dommerne i USAs høyesterett var enige i det, mens det konservative flertallet var uenige.

Den amerikanske presidenten har undertegnet en rekke presidentordrer som innskrenker transkjønnedes rettigheter. Trumps regjering ønsker et permanent forbud mot at transkjønnede kan tjenestegjøre, men det kan ta tid å få på plass.

Inntil videre ba de derfor høyesterett om lov å håndhevde et midlertidig forbud.

