Trump hevder Houthi-bevegelsen ikke vil kjempe videre – stanser USAs angrep

– Vi stanser bombingen, sier Trump, som tirsdag tok imot Canadas statsminister Mark Carney.

– Vi tar dem på ordet om at de ikke vil sprenge skip lenger, fortsetter USAs president.

Trump ga ikke flere detaljer om hva slags kontakt USA har hatt med den jemenittiske bevegelsen.

– De sa vær så snill, ikke bomb oss mer, og vi vil ikke angripe skipene deres, sa Trump.

Houthiene har så langt ikke kommentert uttalelsen.

Trump beordret i midten av mars omfattende luftangrep mot Houthi-mål i Jemen. Angrepene har siden fortsatt nesten daglig, og ifølge det amerikanske forsvarsdepartementet er over 1000 mål truffet, og flere hundre houthi-krigere er drept.

Tidligere tirsdag sa Israel at de hadde satt flyplassen i Sana i Jemen ut av spill, etter at jemenittiske medier meldte om et stort angrep.