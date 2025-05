Tre døde og sju savnet i kantring utenfor California

Kystvakten rykket ut med en båt og et helikopter etter å ha fått melding om at et fartøy hadde problemer nær Del Mar, som ligger nord for San Diego, tidlig mandag morgen. Det opplyser kystvaktens talsmann Hunter Schnabel.

Fire personer ble reddet og fraktet til sykehus. Tre andre ble bekreftet døde på stedet. Overlevende har sagt at det også var ni andre om bord, blant dem to barn, opplyser Schnabel. Senere mandag ble to voksne tatt hånd om av myndighetene. Dermed har sju fortsatt status som savnet.

Båten de satt i, var av typen panga, som er et åpent fartøy som ofte brukes som fiskebåt, men som også brukes av folk som tar sjøveien for å komme seg fra Mexico til USA.

Noen av personene som var i båten, kommer trolig fra India, ettersom det ble funnet flere indiske pass på stranden der båten ble skylt i land, opplyser en annen talsmann for kystvakten, Levi Read.