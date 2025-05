Palestinsk mor: – Frykter at barna våre skal dø av sult rett foran øyene våre

Gazas befolkning er utmattet etter 19 måneder med tunge luftangrep, fordrivelse og sult.

Nidal Abu Helal fra Rafah jobber for den veldedige organisasjonen Tikeya. Men i likhet med andre organisasjoner har den nesten sluppet opp for mat som kan deles ut.

– Vi er ikke redde for å dø i et rakettangrep. Vi er redde for at våre barn skal dø av sult rett foran øyene våre, sier hun til nyhetsbyrået AP.

Kjemper i matkø

Bilder fra Gazastripen har også tidligere vist tydelig underernærte barn, men nå blir de stadig flere. De viser også desperate mennesker som kjemper for å få litt av maten som fortsatt deles ut. Barn kaster fram kjeler og kar i et desperat forsøk på å få med seg litt av den tynne suppen. Det er over to måneder siden Israel stanset alle leveranser av mat og annen nødhjelp.

– Hva skal vi gjøre? Det finnes ingen mat, ikke noe mel, ingenting, sier Sara Yunis, som venter på et varmt måltid sammen med sine barn.

For Gazas drøyt to millioner innbyggere synes freden langt unna. Israels varsel om at de nå vil overta hele det palestinske området og drive befolkningen sørover, skaper enda mer skrekk og håpløshet. Beskjeden kom etter at den israelske hæren har innkalt titusener av reservister.

– Noe igjen å bombe?

– Hva finnes igjen for dere å bombe? spør Moaz Kahlout fra Gaza by, som i likhet med mesteparten av Gazas innbyggere er fordrevet fra sitt hjem.

Han forteller at de fleste innbyggerne nå må bruke GPS for å finne tilbake til ruinene av sine hjem.

– De har ødelagt oss, fordrevet oss og drept oss, sier Enshirah Bahlouk i Khan Younis, sør på Gazastripen.

– Vi ønsker oss trygghet og fred i denne verden. Vi ønsker ikke å forbli hjemløse, sultne og tørste, sier hun videre.

Frykt for gislenes liv

Israels plan vekker også sterke reaksjoner på hjemmebane. Familiene til gislene som fortsatt befinner seg i det palestinske området, frykter at opptrappingen betyr at de aldri kommer til å se sine kjære igjen.

– Jeg ser ikke utvidelsen av krigen som en løsning. Fram til nå har den ikke ført oss noe som helst sted. Det føles som et déjà vu fra ett år siden, sier Adi Alexander, som opplevde at sønnen ble bortført til Gaza 7. oktober 2023.

Israels finansminister Bezalel Smotrich sier tirsdag at hele Gaza kommer til å bli ødelagt, og at den palestinske befolkningen skal drives ut.

– Gaza kommer til å bli helt ødelagt. Sivile kommer til å bli sendt sørover, til en humanitær sone uten Hamas eller terrorisme, og derfra skal de begynne å reise i stort antall til tredjeland, sa Smotrich da han deltok på en konferanse om israelske bosetninger på den okkuperte Vestbredden.

