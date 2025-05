Egeland: – Israels nødhjelpsplan innebærer et dystopisk mareritt

Siden mars har Israel blokkert all nødhjelp til Gazastripen. Sulten brer om seg, og det meldes om omfattende underernæring blant palestinske barn. To millioner palestinske liv står på spill, men ifølge Egeland er den israelske militære nødhjelpsplanen intet alternativ.

Den går ut på at blokaden oppheves mot at Israel overtar all kontroll med nødhjelpsutdelingen, oppretter fem matsentraler sør i Gaza og bemanner dem med vakter fra private amerikanske sikkerhetsselskaper som siler hvem som får hjelp.

– Vi nekter å gå på akkord med fundamentale humanitære prinsipper. Vi må som uavhengige hjelpeorganisasjoner alltid selv få bestemme hvem som trenger vår hjelp og gi den til dem hvor og når de trenger den mest. En part i en krig kan ikke få diktere dette, sier Flyktninghjelpens generalsekretær til NTB.

Jan Egeland, generalsekretær i Flyktninghjelpen. (Viken Kantarci/AFP)

Han understreker at planen legger opp til at altfor mange av Gazas innbyggere kommer til å sulte permanent ettersom mengden mat som Israel vil dele ut, er langt mindre enn hva befolkningen har behov for.

Væpnede vakter

Kilder har opplyst til Washington Post at Israel forsøker å få private amerikanske sikkerhetsselskaper til å bemanne hjelpesentralene.

– Hvis du ikke er registrert og godkjent av det israelske militæret og disse sikkerhetsselskapene, så får du heller ikke hjelp. Det ligner et slags dystopisk mareritt og har ingenting til felles med de humanitære prinsipper som vi bruker alle andre steder i verden for å nå fram til de som trenger hjelp mest, sier Egeland.

Han understreker at planen heller ikke innebærer noe som helst utover tørrmat, og at det heller ikke tas hensyn til at mange er for skadet, syke og kraftløse til å gå mange kilometer for å hente en boks med 20 kilo på vegne av familien.

– Dette er et ultimatum fra israelsk side. Hvis vi som hjelpeorganisasjoner inne i Gaza skal få lov å ta inn hjelp, så må vi delta i et militarisert system hvor hjelpen blir kontrollert og organisert gjennom fem sentraler, og bare i det sørlige Gaza, sier han videre.

– Vi har aldri opplevd en slikt forsøk på å manipulere og militarisere humanitær hjelp, og vi vil på ingen måte delta i dette systemet, understreker han.

Må unngå presedens

Ifølge Egeland har samtlige FN-organisasjoner og alle hjelpeorganisasjoner som er organisert i den humanitære koordineringsmekanismen for Palestina, avvist å gå med på planen.

– Nå har israelske okkupasjonsmyndigheter ingen større internasjonale organisasjoner som vil ta i dette her. Vi er alle enige om å unngå å sette en presedens som kan være ødeleggende for oss så mange andre steder. Hvorfor skulle ikke regimene i Iran og Syria, Somalia og Sudan ønske å gjøre nøyaktig det samme med humanitær hjelp hvis det tillates i Gaza?

I helgen har han skrevet brev til en rekke organisasjoner, samtidig som det er holdt konsultasjoner med FN i New York og Jerusalem og tatt en rekke andre initiativer for å danne en felles front mot planen.

Samtidig pågår det ifølge Egeland et intenst arbeid for å overbevise private sikkerhetsselskaper og giverland om å si nei.

– Vi forsøker å få kontakt med diverse private sikkerhetsselskaper for å få dialog med dem og forklare dem at dette danner en presedens som vil kunne være ødeleggende for humanitært arbeid, opplyser Egeland, som tirsdag skal ha møte med ett av de aktuelle selskapene.

– For svake protester

Ifølge Washington Post er det allerede etablert en stiftelse i Sveits – Gaza Humanitarian Foundation – som skal stå for ansettelsen av private sikkerhetsvakter. Ikke navngitte kilder sier til avisen at stiftelsen er et resultat av «konsultasjoner mellom regjeringer og internasjonale bistandsledere som jobber for å løse den humanitære krisen i Gaza».

– Jeg kjenner ingen bistandsleder som har gått med på noe som helst av det nye systemet. Men det er klart at det er alltid private konsulenter, tidligere hjelpearbeidere, tidligere CIA-folk og soldater som kan gå med på dette, sier Egeland.

For å hindre Israel i å gjennomføre planen, må både USA, Golflandene og Europa si nei. Egeland erkjenner at det aller viktigste er å få Trump-administrasjonen med på laget, samtidig burde fordømmelsen fra andre vestlige land vært langt skarpere, mener han.

– Da Assad-regimet beleiret opposisjonsholdte byer i Syria, var det universell fordømmelse. Nå ser det ut til at svake vestlige regjeringer ikke våger å protestere når Israel gjør det samme, sier han.

– Råttent fra A til Å

Selv om en aksept av Israels plan kunne få det israelske militæret til å lette på sin egen totale blokade, mener Egeland at verden er nødt til å si nei.

– Planen tilsier, slik den er presentert for oss via FN, at det skal komme 60 lastebiler til Gazastripen hver dag, i stedet for 600. Det betyr permanent sult og en permanent utvelgelse – at noen skal få hjelp og andre ikke. Så dette er råttent fra A til Å, vi kan bare ikke delta i det, sier han.

Og selv om Israel så langt har vært lite mottakelig for internasjonalt press, har Egeland fortsatt håp om at landet kan presses til å snu – hvis bare omverdenen står samlet om folkeretten og humanitære prinsipper.

– Det er et helt fundamentalt prinsipp at man ikke skal sulte ut sivile for å oppnå politiske eller militære mål. Hamas må selvsagt frigi alle gislene, men man kan ikke, for å oppnå det, sulte helt uskyldige sivile familier, barn og kvinner, som ikke har noe som helst å gjøre med gisseltakingen eller massakrene i Israel 7. oktober, sier han.

Egeland har tidligere har hatt flere topptunge FN-verv, og han spilte en sentral rolle for å få nødhjelp inn til Syria da borgerkrigen herjet som verst. Han deltok også i de hemmelige forhandlingene om Oslo-avtalen mellom Israel og Palestina for over 30 år siden.

Sulter i hjel

Israel har helt siden 2. mars stanset alle leveranser av mat, medisiner, vann og annen nødhjelp til Gazastripen. Foreldre strømmer nå til klinikker for å få hjelp til å redde sine underernærte barn. I helgen meldte Al Jazeera at minst 57 palestinere har sultet i hjel siden blokaden startet.

Den israelske nødhjelpsplanen ble vedtatt i Israels sikkerhetskabinett søndag kveld. Her tok en av de mest høyreorienterte medlemmene av regjeringen, sikkerhetsminister Itamar BenGvir, til orde for at blokaden skulle fortsette fullt ut. Ifølge Times of Israel førte saken til en opphetet debatt der forsvarssjef Eyal Zamir viste til at også Israel må følge internasjonalt lovverk.

– Vi kan ikke sulte Gazastripen til døde, sa han, ifølge avisen.

Les også: Israel vil erobre Gazastripen og bli værende der