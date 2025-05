Ytre høyre-kandidat vinner første runde

Simion har fått 40,6 prosent av stemmene, viste de foreløpige tallene tidlig natt til mandag.

Bucuresti-ordfører Nicușor Dan følger etter med 20,91 prosent av stemmene, like foran den andre utfordreren, sentrumskandidaten Crin Antonescu, med 20,30 prosent.

Rundt 56.000 stemmer skilte Antonescu og Dan da færre enn 1 prosent av stemmene gjensto å telle.

Avgjøres 18. mai

Antonescu erkjente nederlaget etter midnatt og sa da at resultatet er endelig.

– Dette er ikke bare en valgseier, det er en seier for rumensk verdighet. Det er seieren for de som ikke har mistet håpet, og for de som fortsatt har tro på at Romania skal være et fritt, respektert og suverent land, sa Simion natt til mandag.

Elleve kandidater stilte til søndagens presidentvalg. De to som får flest stemmer, går videre til valgets andre runde 18. mai. Dermed er det klart at valget da står mellom Simion og Dan.

Trump-vennlig

Da valglokalene stengte søndag kveld, hadde 53,2 prosent av de stemmeberettigede avlagt stemme, ifølge tall fra Romanias valgmyndigheter. 973.000 rumenere har stemt i utlandet.

Simion står i spissen for en EU-skeptisk, nasjonalistisk bevegelse som har hyllet USAs president Donald Trump. Valgdagsmålingene ga ham en oppslutning på 30–33 prosent.

Simion er imot militær hjelp til nabolandet Ukraina, er kritisk til EU-lederskapet og sier han er på linje med den amerikanske presidentens Make America Great Again-bevegelse.

Forrige valg ble avlyst

Antonescu er støttet av landets proeuropeiske koalisjonsregjering og har drevet valgkamp på løfter om stabilitet.

Søndagens valg kom fem måneder etter at et første forsøk på å holde valget ble avlyst på grunn av påstått russisk innblanding til fordel for ytre høyre-favoritten Calin Georgescu, som siden er blitt utestengt fra å stille igjen.