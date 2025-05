Trump på spørsmål om Israels Gaza-planer: – USA skal hjelpe med mat

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

I stedet gjentok presidenten USAs løfte om å hjelpe til med å få mat fram til palestinerne på Gazastripen.

– Befolkningen på Gaza blir dårlig behandlet av Hamas, sa Trump.

Han har lovet full støtte til Israel, som 2. mars innførte blokade av all nødhjelp og forsyninger til Gaza.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu bekreftet mandag at Israel skal innlede en ny og intensiv offensiv i Gaza, og at befolkningen der skal drives sørover. Ifølge ham kommer israelske styrker ikke til å trekke seg tilbake igjen fra områdene de tar kontroll over.

Planen som er vedtatt, åpner ifølge Israel for å gjenåpne for humanitærhjelp. Ifølge Israels plan skal hjelpen leveres av private aktører under kontroll av Israel og USA.

