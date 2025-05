Minst ni døde etter at turistbåter kantret i Kina

De to båtene veltet på en elv i Qianxi søndag. Per mandag morgen var ni personer bekreftet omkommet og én person fortsatt savnet. 70 personer er innlagt på sykehus og fire slapp uskadet fra ulykken, melder den statlige kringkasteren CCTV.

President Xi Jinping har bedt om full innsats i lete- og redningsarbeidet, og han understreker ifølge det statlige nyhetsbyrået Xinhua «viktigheten av å styrke sikkerhetstiltakene ved turistattraksjoner» og ved andre store offentlige steder.

For litt over to måneder siden mistet elleve personer livet da en passasjerbåt kolliderte med et kommersielt fartøy i Hunan-provinsen.