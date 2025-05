LO-ledelsen vil ha lovforbud mot handel med israelske selskap

Forslaget fra LO-sekretariatet vil bli fremmet på LO-kongressen denne uka.

LO-ledelsen berømmer regjeringen for å være «en tydelig stemme for palestinernes selvbestemmelsesrett», men mener at Norge nå må legge press på Israel.

– Statens pensjonsfond, norske selskaper og finansinstitusjoner må avstå fra handel og investeringer i selskaper som bidrar til opprettholdelse av okkupasjonen. Et lovforbud mot dette må komme på plass, heter det i LO-sekretariatets innstilling.

Skal se på

Statssekretær Andreas Kravik (Ap) er ikke fremmed for tanken om et lovforbud.

– Det skal vi se på nå, sier han til NTB.

Utenriksdepartementet skjerpet sist høst sin advarsel til norske bedrifter og fraråder dem å drive handel og næringsvirksomhet som bidrar til å opprettholde den israelske okkupasjonen.

Kravik mener at dette har vært et viktig virkemiddel.

– At det har gitt resultater, hersker det ingen tvil om, sier han.

Åpenhetsloven

– Dette er også basert på åpenhetsloven, som er et lovfestet forbud mot å bidra til grove menneskerettsbrudd og brudd på krigens folkerett, så vi er egentlig helt enige i det LO tar til orde for, sier Kravik.

– Det stemmer også godt overens med det Arbeiderpartiet vedtok på siste landsmøte, legger han til.

– Det vi jobber med nå, er å se om det er behov for ytterligere regelverk ut over det vi har i åpenhetsloven, men dette arbeidet kommer nok til å ta litt tid, sier Kravik.

Oljefondet

LO var nylig blant 50 norske organisasjoner som fremmet krav om innstramming av retningslinjene for oljefondet.

I et brev til finansminister Jens Stoltenberg (Ap) ber organisasjonene om at regjeringen umiddelbart sørger for at fondet trekkes ut av selskaper med uakseptabel risiko for medvirkning til folkerettsbrudd i Palestina.

Kravik har en viss forståelse også for dette kravet.

– Vi skal ikke være investert i selskaper som medvirker til alvorlige folkerettsbrudd, og det er ikke noen tvil om at Israel begår folkerettsbrudd både på Vestbredden og i Gaza, sier han.

Det er imidlertid opp til Finansdepartementet gjennom Etikkrådet og Norges Bank å sørge for at fondet ikke investerer i slike selskaper, påpeker Kravik.

Krever bred boikott

LO støtter også «arbeidet for en vid våpenembargo og en bred kultur-, sports- og akademisk boikott av israelske institusjoner som støtter okkupasjonen», heter det i sekretariatets innstilling til LO-kongressen.

Den tar videre til orde for innføring av «målrettede sanksjoner mot områder av strategisk betydning for opprettholdelsen av okkupasjonen».

Regjeringen har så langt avvist krav om å innføre særegne norske sanksjoner.

– For å påvirke Israel må det etableres brede koalisjoner med stater, der vi også kan få internasjonale domstoler til å uttrykke seg klart. Det vil kunne få en effekt, mener Kravik.

– EU har innført restriktive sanksjoner mot ekstreme bosettere, og de har vi sluttet opp om. Men EU har ikke klart å samle seg om sanksjoner mot Israel ut over det, konstaterer han.