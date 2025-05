Israels sikkerhetsråd har godkjent utvidelse av Gaza-offensiv

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Reuters siterer den israelske kringkasteren Kan på meldingen tidlig mandag morgen, med henvisning til kilder som har kjennskap til saken.

Noen offisiell bekreftelse er så langt ikke kommet, men søndag kveld bekreftet statsminister Benjamin Netanyahu at sikkerhetsrådet skulle innkalles for å diskutere «neste fase» i krigen i Gaza.

Innkaller reserver

Mediet Ynet melder også tidlig mandag at sikkerhetsrådet godkjente en plan for gjenopptakelse av nødhjelpsutdeling i Gaza, uten at det er klart når dette faktisk skal skje.

Meldingen kom etter at flere israelske medier, blant dem kringkasteren Kanal 12 og Jerusalem Post, i helgen opplyste at det var tatt en beslutning om å kalle inn flere reservister og trappe opp krigføringen. Det skal være sendt ut titusentalls innkallinger til reservesoldater, ifølge hærsjef Eyal Zamir.

– Vi øker presset med mål om å få hjem våre folk og beseire Hamas, sa Zamir i en uttalelse.

Press på Israel

Israel gjenopptok sin bakkeoffensiv i Gaza i mars, etter en to måneder lang våpenhvile. I dag kontrollerer de om lag en tredel av Gazas territorium, og har stanset nødhjelpsforsyninger til området siden mars. Det er et økende internasjonalt press på Israel om å oppheve blokaden.

For sin del hevder Israel at Hamas har stjålet nødhjelp som skulle til sivile, til bruk blant egne soldater eller videresalg, noe Hamas avviser.

Den israelske offensiven i Gaza skjer etter at Hamas og allierte angrep israelsk territorium 7. oktober 2023. Rundt 1200 mennesker ble drept og 251 tatt med tilbake til Gaza, mange av dem sivile som ble tatt som gisler. Hittil i krigen har over 52.000 palestinere blitt drept, ifølge lokale helsemyndigheter.