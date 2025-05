Houthiene sier USA har gjennomført ti luftangrep i Jemen

Det houthi-kontrollerte nyhetsbyrået Saba meldte natt til mandag at to av angrepene rammet en gate i hovedstaden og at flyplassveien ble truffet i et av de andre angrepene. «Amerikansk aggresjon» sto bak angrepene, heter det i Sabas melding.

Helsedepartementet, som houthiene også kontrollerer, oppgir at 14 mennesker ble såret i luftangrep mot bydelen Sawan. Også denne opplysningen er viderebrakt av Saba.

USA hadde natt til mandag ikke kommentert påstandene.

Houthiene, som kontrollerer deler av Jemen, har sendt en rekke raketter og droner mot Israel og mot sivil skipsfart i Rødehavet under Gaza-krigen, noe de Iran-støttede houthiene har sagt gjøres for å vise solidaritet med palestinerne.

Søndag slo en rakett fra houthiene ned like ved hovedterminalen på Ben Gurion-flyplassen i Tel Aviv. Seks mennesker ble såret. Raketten skapte et stort krater i utkanten av flyplassen. Israels forsvar (IDF) har uttalt at det ble gjort flere forsøk på å avskjære raketten.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu viste søndag til at landet har svart på houthi-angrep før, og at det kan komme til å skje også denne gang. I tillegg kan Iran også risikere å bli angrepet av Israel, sa han.

– Vi har slått til mot houthiene tidligere, og vi kommer til å gjøre det i framtiden. Det blir ikke snakk om et stort smell, men det vil bli mange smell, sa han i en video.

– Houthiangrepene stammer fra Iran. Israel vil svare på houthi-angrepet mot hovedflyplassen vår, og vi kommer til å gjøre det på et tidspunkt og sted vi selv velger, mot deres iranske terrorherrer, skrev Netanyahu senere på X.

Dersom Israel eller USA angriper, kommer Iran til å svare, sier Irans forsvarsminister Aziz Nasirzadeh.