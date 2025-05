Eide til NRK om Israels Gaza-plan: – Ekstremt alvorlig

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Jeg mener dette er ekstremt alvorlig. Når man trodde det ikke kunne bli verre i Gaza, kan det altså bli det, sier Eide til Dagsrevyen på NRK.

– Fordi hvis vi snakker om en full okkupasjon og en hel fordrivelse av den palestinske befolkningen, er det en oppskrift på både enda mer blodbad, men også et klart brudd på folkeretten, for man kan ikke fordrive folk på den måten, fortsetter utenriksministeren.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu bekreftet mandag at Israel skal innlede en ny og intensiv offensiv i Gaza, og at befolkningen der skal drives sørover. Ifølge ham kommer israelske styrker ikke til å trekke seg tilbake igjen fra områdene de tar kontroll over.

– Det eneste som kan hjelpe nå, var om man fikk en våpenhvile fort, og at man kommer videre med det store arbeidet ned en tostatsløsning, og det jobber vi for hver eneste dag, sier Eide.

