Diddy-rettssaken starter – kan ende med livstid i fengsel

Rettssaken starter mandag med juryutvelgelse i rettssalen i Los Angeles. 150 personer er aktuelle for å sitte i juryen som skal finne Diddy skyldig eller uskyldig.

Dersom juryen finner musikkartisten skyldig i de forskjellige tiltalepunktene, kan det bety at Diddy blir fengslet livet ut.

Han står overfor alvorlige anklager om voldtekt og seksuelle overgrep mot over 120 personer. Påtalemyndigheten mener å kunne bevise at han har drevet et «sexforbryterimperium», som varte fra 2004 og fram til 2024.

Vold og trusler

I tiltalen heter det at han brukte makten og prestisjen han hadde på grunn av posisjonen i musikkbransjen, til å presse kvinner til å slutte seg til kretsen rundt ham, ofte under dekke av at han var ute etter et romantisk forhold. Deretter skal han ha brukt vold, trusler og tvang til å få kvinnene til å utføre seksuelle handlinger.

– Flere ganger kastet Combs både ting og mennesker, og han slo, dro, kvelte og dyttet andre. I et tilfelle holdt Combs et offer hengende i lufta ut fra en balkong, heter det i tiltalen.

55-åringen har vært tydelig på at han nekter straffskyld på alle tiltalepunkter. Torsdag kom det også fram at Diddy hadde avslått en tilståelsesavtale med aktoratet i saken, det kunne gitt en kortere straff.

– Ikke ulovlig

Ifølge forsvarer Marco Agnifilo har Diddy levd livet som en swinger. Han har tidligere sagt at det kan oppfattes som kontroversielt for omverden, men at det ikke er ulovlig.

Combs er blant de mest kjente hiphop-produsentene og rapperne i USA. Han har vunnet tre Grammy-priser og har samarbeidet med blant andre tungvektere som Notorious B.I.G., Mary J. Blige og Usher.

Den åtte uker lange rettssaken starter for fullt med åpningsinnlegg fra både forsvarer og aktorat den 12. mai. Flere personer skal vitne i saken, og Diddys tidligere kjæreste Cassandra «Cassie» Ventura regnes som et av de tyngste vitnene.

Artisten har fått tillatelse til å bruke andre klær enn fangeuniformen under rettsforhandlingene. Fem forskjellige bukser, skjorter, gensere, fem par sokker og to ulike par sko er det Diddy kan ikle seg under rettssaken.