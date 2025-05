Zelenskyj oppfordrer allierte til å øke presset på Russland

Zelenskyj uttalte seg på en felles pressekonferanse med Tsjekkias president Petr Pavel i Praha søndag. Den ukrainske presidenten mener Russlands president Vladimir Putin ikke vil ta noen reelle skritt for å avslutte konflikten med mindre presset blir økt.

– I dag er den 54. dagen Russland har ignorert det amerikanske forslaget om fullstendig våpenhvile, sa Zelenskyj.

– Vi mener at en våpenhvile er mulig når som helst, selv fra i dag, og bør vare i minst 30 dager for å gi diplomatiet en reell sjanse, fortsatte han.

Putin erklærte i forrige uke en tre dagers våpenhvile fra 8. til 10. mai for å markere 80-årsdagen for seieren over Nazi-Tyskland i andre verdenskrig. Zelenskyj sier han ikke tror at denne vil bli overholdt.

Zelenskyj har tidligere også uttalt at Russland kan komme til å utløse sprengladninger eller gjennomføre andre former for aksjoner under den planlagte paraden i Moskva, for så å gi Ukraina skylden.

