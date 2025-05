Trump ville sende soldater til Mexico – fikk nei

President Claudia Sheinbaum sa lørdag at Trump har foreslått å sende amerikanske soldater til Mexico for å bekjempe narkotikahandel, men at hun hadde avvist tilbudet fordi landets suverenitet ikke er til salgs.

Sheinbaum svarte da på et spørsmål om en artikkel i Wall Street Journal, som hevdet at Trump presset Mexico til å tillate dypere amerikansk militær involvering mot narkotikakarteller for å bekjempe smugling over den felles grensen.

– Vi vil vi aldri godta tilstedeværelse av amerikanske militære styrker på vårt territorium, skal Sheinbaum ha sagt, men hun skal ha foreslått at de to landene kan samarbeide.

Trump har offentlig uttalt at USA ville iverksette ensidig militær handling hvis Mexico ikke klarte å oppløse narkotikakartellene. De to lederne har hatt flere samtaler de siste månedene for å diskutere sikkerhetsspørsmål, handel og innvandring.