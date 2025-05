To pågrepet etter dødelig eksplosjon i Iran

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Over 1000 mennesker ble også skadet i eksplosjonen 26. april. Årsaken til eksplosjonene er ikke fastslått, men tjenestemenn har opplyst at det trolig skyldtes en brann i et lager med farlige kjemikalier.

Irans innenriksminister Eskandar Momeni har hevdet at «mangler, inkludert manglende overholdelse av sikkerhetsregler og uaktsomhet» trolig lå bak ulykken.

En av lederne ved havneanlegget samt en fra privat sektor er pågrepet, opplyser iransk TV.

Ifølge The New York Times, som siterer en kilde med tilknytning til Revolusjonsgarden i Iran, var det trolig natriumperklorat som eksploderte. Dette er en viktig ingrediens i rakettdrivstoff.

Det iranske forsvarsdepartementets talsmann Reza Talaei-Nik avviser at det har vært importert eller eksportert militært drivstoff via havneanlegget.

