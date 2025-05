Studentaviser under sterkt press fra Trump

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

I en gjennomgang nyhetsbyrået AP har gjennomført, har rundt 1.000 internasjonale journaliststudenter fått sine visum til USA annullert eller inndratt.

Bakgrunnen er en kraftig skjerping av innvandringspolitikken under Trump-administrasjonen. Studentaktivister risikerer straff, og internasjonale studenter frykter deportasjon.

Les også: Norsk Harvard-student: Alvorspreget stemning (+)

Må droppe åpenhet

Samtidig meldes det om et økende press mot ytringsfriheten på amerikanske universiteter. Flere unge redaktører vurderer nå om etablerte journalistiske prinsipper som åpenhet og navngitte kilder må vike for å beskytte studenters sikkerhet.

Redaktøren for studentavisen The Stanford Daily, Greta Reich, har de siste ukene mottatt nærmere to dusin forespørsler om å fjerne sitater, bylines, bilder og meningsartikler fra tidligere og nåværende kilder og skribenter. Mange velger nå å trekke sine navn fra allerede publiserte saker.

Trekker seg fra Israel-dekning

Ved The Stanford Daily har flere medarbeidere trukket seg fra redaksjonelle verv eller valgt å ikke dekke saker knyttet til Israel-Hamas-krigen eller Trump-administrasjonens arbeid mot mangfoldsprogrammer.

– Fryktkulturen kan føre til at store deler av studentenes historier forblir usynlige, sier Greta Reich.

Tufts-studenten Rümeysa Öztürk fra Tyrkia ble arrestert i mars etter å ha skrevet en kritisk kronikk om universitetets håndtering av propalestinske protester.

Les også: Trump-administrasjonen truer med å forby Harvard opptak av utenlandske studenter

Mental belastning

Presset på studentredaksjoner har ført til omfattende interne diskusjoner. Emma Wozniak er redaktør for The Lantern ved Ohio State University. Hun sier at situasjonen har hatt stor mental belastning på medarbeiderne.

– Vi kjenner på et enormt ansvar for å gjøre det rette, fordi konsekvensene kan være alvorlige for enkeltpersoner, sier hun.

Seniorjurist Mike Hiestand kaller utviklingen «uten sidestykke» og sier frykten blant internasjonale studenter er høyst reell.

Flere krav om sletting

Adam Kinder, redaktør for Columbia Political Review, bekrefter samme trend. Flere internasjonale studenter har bedt om å få artikler fjernet eller prosessen med publisering stanset.

– Det er ingen tilfeldighet at vi nå får langt flere slike henvendelser enn tidligere, sier han.

Redaktør Dylan Hembrough for The Alestle ved Southern Illinois University gjennomfører lignende tiltak. Avisen utarbeider nå egne retningslinjer for fjerning av innhold, særlig for å beskytte internasjonale studenter som risikerer utvisning.

– Menneskers liv må komme foran en god historie, sier Hembrough.

Undergraver troverdighet

Eksperter advarer imidlertid mot de langsiktige konsekvensene. Professor Jane Kirtley ved University of Minnesota sier at sletting av innhold kan undergrave journalistikkens troverdighet og skade det historiske arkivet.

– Man må spørre seg hva man gjør med historien, spesielt i en tid der det foregår forsøk på å omskrive den, sier Kirtley.

Les også: Professor mener USA likner et autokrati som forlater demokratiet