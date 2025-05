Rumenerne går til urnene på ny etter fjorårets krisevalg

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Landets politiske landskap ble rystet i fjor, da landets valgmyndighet annullerte valget der ytre høyre-kandidaten Calin Georgescu uventet vant første runde.

Årsaken var sterk mistanke om russisk innblanding i valgkampen, blant annet på videoappen Tiktok. Prorussiske Georgescu var lite kjent før innspurten av valgkampen. Russland avviser anklagen.

Georgescu er nektet å delta og i praksis erstattet av George Simion, som nå ligger best an på målingene. Han kommer fra det nasjonalistiske partiet AUR og omtaler fjorårets valg som stjålet.

– Denne gangen skal vi stjele den andre runden fra dem, sier han til AFP. Simion er en svoren tilhenger av USAs president Donald Trump og går ofte med «Make America Great Again»-caps.

Avgjørelsen om å annullere valget og utestenge Georgescu ble møtt med kritikk fra USAs visepresident J.D. Vance, Elon Musk og Russland.

Ny valgomgang ventes

Elleve kandidater stiller i valget, som ventes å gå videre til en ny valgrunde 18. mai. Valglokalene åpnet klokka 7 søndag og stenger 21, som tilsvarer 20 norsk tid.

Rumenere som bor i utlandet, har kunnet stemme siden fredag.

Presidenten har betydelig innflytelse over Romanias sikkerhets- og utenrikspolitikk og blir valgt inn i perioder på fem år.

Fire hovedkandidater

Tre andre kandidater ligger an til å kjempe om en plass i andre valgrunde.

Crin Antonescu er støttet av landets proeuropeiske koalisjonsregjering og har drevet valgkamp på løfter om stabilitet.

Bucuresti-ordfører Nicusor Dan har lovet å kjempe mot det han omtaler som en korrupt og arrogant elite. Han er for proeuropeisk og tidligere aktivist som kjempet mot korrupsjon, og sier Romania trenger en president med «viljen og evnen til å reformere systemet».

På fjerdeplass på ligger Victor Ponta, som var statsminister mellom 2012 og 2015. Han har drevet en Trump-aktig «Romania først»-valgkamp og skryter av å ha tette bånd til Trump-administrasjonen.

– Valget har blitt svært jevnt. Alle fire kan bli president, sier leder Remus Stefureac i meningsmålingsinstituttet INSCOP Research.

Stor mistillit

Høy inflasjon, høye levekostnader, stort budsjettunderskudd og en svak økonomi har bidratt til skepsis mot myndighetene i Romania.

Mistillit er utbredt, særlig blant dem som stemte på Georgescu, noe Simion forsøker å gjøre gevinst på.

For å unngå en gjentakelse av fjorårets krise, har myndighetene innført flere forebyggende tiltak og også samarbeidet med Tiktok for å tilrettelegge for frie og rettferdige valg.

Les også: Studentaviser under sterkt press fra Trump

Les også: Zelenskyj advarer ledere mot å overvære parade i Moskva

Les også: Reuters: Rutte foreslår at Nato-land skal bruke 5 prosent av BNP på forsvar og materiell