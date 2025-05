Israels hærsjef bekrefter – kaller inn titusenvis av reservister og trapper opp krigføringen i Gaza

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Alt fredag opplyste flere israelske medier, blant dem kringkasteren Kanal 12 og Jerusalem Post, at det var tatt en beslutning om å kalle inn flere reservister og trappe opp krigføringen i Gaza.

Den israelske hæren sa lørdag kveld at det var sendt ut innkalling til titusenvis av reservister, skrev The Times of Israel.

Israels hærsjef Eyal Zamir bekreftet søndag at disse skal settes inn for å utvide operasjonene på Gazastripen.

Israel brøt 18. mars våpenhvilen som var inngått med Hamas og har siden gjennomført daglige angrep i Gaza.

2436 mennesker er siden drept, blant dem over 800 barn, ifølge palestinske helsemyndigheter.

Minst 52.535 mennesker er drept siden Israel innledet angrepene i oktober 2023, og tusenvis av andre er savnet og antas å ligge begravd i ruinene av bombede bygninger. Flertallet av ofrene er barn og kvinner.

