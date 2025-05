Hamas: Flere henrettet for plyndring i Gaza

Noen av de henrettede samarbeidet ifølge Hamas med Israel, en anklage som ikke er kommentert fra israelsk hold. Det er ikke kjent hvor mange som er henrettet.

Israel innførte for over to måneder siden blokade av all nødhjelp og forsyninger til Gaza, og situasjonen for innbyggerne der blir stadig mer desperat.

Ifølge en talsmann for Hamas-myndighetene står klaner i Gaza bak noe av plyndringen, og det samme gjør også andre organiserte grupper.

Noen av disse gruppene skal ha mottatt direkte støtte fra Israel, sier Hamas-talsmannen Ismail al-Thawabta.

– Vi vil bruke jernhånd mot disse lovbryterne, og vi vil gjøre alt som trengs for å avskrekke dem. Vi vil ikke tillate at de fortsetter å terrorisere innbyggerne, truer livene deres og stjele eiendelene deres, heter det i en uttalelse fra innenriksdepartementet i Gaza.

Ifølge enkelte innbyggere har Hamas-bevegelsens væpnede gren Qassam-brigadene nå innført portforbud fra klokka 21 om kvelden som et ledd i jakten på dem som plyndrer.