EU-land kjøper russisk energi for milliarder

I fjor kjøpte EU-landene russisk olje og gass for nesten 22 milliarder euro, som er mer enn den økonomiske støtten til Ukraina på knapt 19 milliarder euro, melder Sveriges Radio Ekot.

Ingen land kjøper lenger kull fra Russland, men derimot gass og olje, enten direkte fra Russland eller indirekte via land som Tyrkia, ifølge Ekot.

Det er bare de nordiske og baltiske landene som har faset ut russisk energi fullstendig.

Neste uke skal EU-kommisjonen komme med forslag til nye tiltak for å fase ut russisk energi. Blant annet vurderer EU-kommisjonen å lovfeste et forbud mot at europeiske bedrifter signerer nye kontrakter med Russland om fossilt brensel.

