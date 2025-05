Bolsonaro sier han håper å bli utskrevet søndag

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Etter tre uker er utskriving ventet i dag klokka 10, skriver han på X.

– Jeg drar hjem uthvilt. Min neste utfordring: å være med på den fredelige marsjen for menneskelig amnesti 7. mai, skriver han videre. Det er Bolsonaro selv som har tatt til orde for marsjen.

70-åringen ble hasteinnlagt på sykehus med magesmerter 12. april. Legene gjennomførte en tolv timer lang operasjon som ble beskrevet som vellykket. Smertene knyttes til et knivangrep der han ble alvorlig såret under valgkampen i 2018.

Innleggelsen og operasjonen satte en stopper for en turne for å samle støtte bak initiativet for å gi amnesti til folk som er dømt etter å ha stormet regjeringsbygninger i Brasilia etter Bolsonaros valgnederlag.

Bolsonaro, som var president fra 2019 til 2022, har hatt gjentatte helseproblemer siden hendelsen og vært innlagt på sykehus med plager i magen flere ganger.

Bolsonaros lege sa lørdag at ekspresidenten nå er på bedringens vei og kan skrives ut fra sykehuset i løpet av et par dager. 70-åringens tilstand beskrives som stabil.

Samtidig nærmer det seg en rettssak der Bolsonaro står anklaget for forsøk på statskupp – en sak som kan føre til en lang fengselsstraff.

