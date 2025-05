Zelenskyj advarer ledere mot å overvære parade i Moskva

Ukraina kan ikke garantere for sikkerheten til dem som velger å være til stede under markeringen, sier Zelenskyj.

Over 20 statsledere har ifølge Kreml meldt sin ankomst for å overvære den store militærparaden på Den røde plass, blant dem Kinas president Xi Jinping.

EUs utenrikssjef Kaja Kallas har med henvisning til Russlands invasjon av Ukraina advart EUs ledere mot å delta. Zelenskyj kommer også med en klar advarsel.

– Vi har ikke noe ansvar for det som måtte skje på russisk territorium, sier han til det ukrainske nyhetsbyrået Interfax.

Zelenskyj hevder at Russland kan komme til å utløse sprengladninger eller gjennomføre andre former for aksjoner under paraden, for så å gi Ukraina skylden.

Det russiske utenriksdepartementets talskvinne Maria Zakharova kaller Zelenskyjs uttalelse «en klassisk trussel fra en terrorist av internasjonalt format».

