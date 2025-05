Ytterligere to pågrepet etter trippeldrapet i Uppsala

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Avhør med de nye pågrepne vil skje sammen med deres forsvarere nå i helgen, sier statsadvokat Andreas Nyberg.

Det er snakk om en ungdom og en 20-åring som begge er mistenkt for medvirkning til drapene, opplyser påtalemyndigheten i en pressemelding. Det må senest mandag klokka 12 besluttes om de skal bli varetektsfengslet videre eller løslatt.

Det var tirsdag at tre personer ble skutt og drept på en frisørsalong i Uppsala. De tre var mellom 15 og 20 år og ble funnet drept inne i en frisørsalong ved Vaksala Torg i Uppsala sentrum. To av dem gikk på skoler i byen.

Fire andre er pågrepet i saken. To menn i 25- og 35-årsalderen ble pågrepet torsdag, siktet for medvirkning til trippeldrapet, mens en mann i 20-årsalderen ble pågrepet natt til fredag og er siktet for selve drapshandlingen.

Fredag ettermiddag ble en fjerde mann pågrepet. Det er snakk om en mann på rundt 45 år, og han er siktet for medvirkning til drap.

Også en 16-åring har vært pågrepet, men han er siden løslatt og sjekket ut av saken.

Det er ikke tatt noen beslutning om videre varetektsfengsling for de fire andre.

