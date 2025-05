Trump la ut bilde av seg selv som pave

Bildet, som synes å være laget med hjelp av kunstig intelligens, er lagt ut på Truth Social uten noen beskrivelse. På bildet sitter Trump med pekefingeren opp i luta og et gyllent kors rundt halsen.

Denne uka spøkte Trump med at han burde bli ny pave etter pave Frans' bortgang 21. april.

– Jeg vil gjerne bli pave, det ville vært førstevalget mitt, svarte Trump på spørsmål om hvem han synes bør ta over. Han la til at han ikke har noen preferanse, men at det er en kardinal i New York som er «veldig god».

Han kan ha vist til New Yorks erkebiskop Timothy Dolan, som regnes som konservativ og en svoren abortmotstander. Trump deltok i pave Frans' begravelse i forrige uke i det som var hans første utenlandstur siden han tiltrådte i januar.

Rundt 20 prosent av USAs befolkning anser seg som katolikker, og valgdagsmålinger fra valget i november tilsier at rundt 60 prosent av dem stemte på Trump, ifølge AFP.

Konklavet som skal velge ny pave, samles 7. mai bak lukkede dører i Det sixtinske kapell i Vatikanet, der de skal velge pave Frans' etterfølger.

Les også: Eksperten advarer: Ikke gå i denne kredittkort-fella (+)

Les også: Nå sier eksperter stopp: – Tidlig skjermbruk truer barnas framtid (+)

Les også: «Kniven i ilden»-regissør: – Jeg har også vært en mor som drar (+)