Sky News Australia: Labor vinner valget

– Labor har overbevist velgerne, og Anthony Albanese vil komme tilbake som Australias statsminister, skriver Sky.

De tidlige resultatene har vist en landsomfattende dreining mot Labour, skriver kringkasteren ABC. Videre heter det at regjeringen ligger an til å beholde flertallet, men at dette ikke er bekreftet.

Albanese blir den første australske statsministeren til å vinne to valg på rad siden John Howard i 2004, ifølge ABC.

Valgkampen har i stor grad dreid seg om temaer som opptar nesten alle vestlige land – prisveksten de siste årene, samt et overopphetet boligmarked.

Få dager etter at Albanese utskrev valget, kom imidlertid det store tollsjokket fra USAs president Donald Trump, og det ble raskt en viktig sak i valgkampen.

Albanese har gått inn for en relativt hard linje mot Trump, mens opposisjonsleder Peter Dutton har måttet jobbe for å distansere seg fra den amerikanske presidenten.

