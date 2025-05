Minst sju drept i angrep mot sykehus og markedsplass i Sør-Sudan

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det siste gjenværende sykehuset i Fangak-området i Øvre Nilen-regionen ble angrepet natt til lørdag. En pasient og en ansatt ble såret i angrepet, og alt av medisinske forsyninger gikk tapt.

– Angrepet startet i halv femtiden lørdag morgen da to helikoptre først slapp en bombe på medisinlageret, som brant ned. Deretter åpnet de ild mot gamlebyen i Old Fangak i rundt 30 minutter, opplyser MSF:

Markedsplassen i byen, som ligger tett ved sykehuset, ble angrepet av en drone i 7-tiden lørdag morgen. Minst sju mennesker ble ifølge MSF drept og 20 ble såret i det angrepet.

– Sykehuset er tydelig merket som sykehus. Jeg tror ikke at dette var et uhell, sier lederen for MSFs virksomhet i Sør-Sudan, Mamman Mustapha.

Truet på forhånd

Det er ikke bekreftet hvem som står bak angrepet mot sykehuset, men fredag truet Sør-Sudans hærsjef Paul Majok Nang med å angripe området. Dette som svar på kapring av en rekke båter og elveprammer der.

Hærsjefen anklaget militssoldater under kommando av visepresident Riek Machar for å stå bak kapringene.

Sikkerhetssituasjonen i Sør-Sudan har lenge vært skjør med kamper flere steder i landet.

400.000 drept

Striden står mellom regjeringsstyrkene, som kontrolleres av president Salva Kiir, og styrker lojale overfor hans mangeårige rival, Machar.

Kiir har ledet Sør-Sudan siden selvstendigheten i 2011.

I 2013 sparket han Machar fra posten som visepresident og anklaget ham for kuppforsøk. Deretter ble de to mennenes respektive folkegrupper, dinka og nuer, mobilisert til kamp.

I 2015 inngikk de to en fredsavtale, men den ble brutt året etter. Det ble inngått en ny avtale i 2018 som også innebar at Machar ble gjeninnsatt som visepresident.

I løpet av de fem årene borgerkrigen varte, ble rundt 400.000 mennesker drept.

Oppblussing av kampene

Machar ble formelt innsatt i 2020, og det ble dannet ny koalisjonsregjering. I tråd med avtalen skulle det holdes valg i februar 2023, men dette ble først utsatt til desember 2024 og deretter til 2026.

De siste ukene har kampene blusset opp igjen. FNs spesialutsending Nicholas Haysom advarte i slutten av mars om at landet står på randen av en ny borgerkrig.

Minst 200 mennesker er drept i volden i Sør-Sudan siden mars, og mer enn 125.000 er drevet på flukt, ifølge FN.