Kvinne døde etter påkjørsel i Stuttgart

Bilen, som ifølge nyhetsnettstedet ZVW var en svart Mercedes G-klasse, kjørte inn i en gruppe mennesker i Charlottenstraße ved trikkeholdeplassen Olgaeck i Stuttgart ved 18-tiden.

Etter ulykken opplyste politiet at åtte personer ble skadet, tre av dem alvorlig. Natt til lørdag skriver nyhetsbyrået DPA at en 46 år gammel kvinne døde av skadene.

Ifølge politiet er det ikke holdepunkter for at påkjørselen var et angrep eller skjedde med overlegg, og de mener det dreier seg om en ulykke. Bilføreren, en 42 år gammel mann, er pågrepet.

