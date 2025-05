Axios: USA og Israel nære avtale om nødhjelp til Gaza

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Israel innførte full blokade av nødhjelp og andre forsyninger til Gaza 2. mars. FN advarer om at matlagrene er gått tomme, mens Israel sier dette vil skje innen tre til fire uker.

FN og hjelpeorganisasjoner har advart om at den humanitære situasjonen der er svært alvorlig. Samtidig har Israel trappet opp angrepene siden de brøt våpenhvilen 18. mars.

Israel har hevdet at Hamas under våpenhvilen stjal nødhjelp og solgte den videre for profitt.

I ordningen som det ifølge Axios legges opp til, skal det bygges anlegg der den palestinske sivilbefolkningen kan møte ukentlig for å hente ut matrasjoner til sju dager om gangen, og Hamas skal holdes utenfor prosessen. Nettstedet baserer dette på informasjon fra to israelske embetsfolk og en ikke navngitt amerikansk kilde.

– Mekanismen vil gi nødhjelp til menneskene som trenger det, i tråd med våre prinsipper: Vi støtter forsyningen av humanitær hjelp med sikkerhetsordninger for å sikre at den ikke blir omdirigert, plyndret eller misbrukt av terrorgrupper som Hamas og Palestinsk hellig krig (Jihad), sier en ikke navngitt tjenesteperson i USAs utenriksdepartement til Axios.

Nettstedet får opplyst at Israel har forpliktet seg til å finansiere og gjennomføre byggearbeidet med disse anleggene. Arbeidet med å levere nødhjelpen skal etter sigende skje gjennom en internasjonalt styrt stiftelse med støtte fra flere land og veldedige organisasjoner.

Ifølge Axios' kilder er partene i forhandlinger med donorland som kan finansiere driften, inkludert kjøp av humanitær hjelp. Nettstedet skriver ikke noe om hvilke land det dreier seg om.

