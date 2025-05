50 år siden Saigons fall – Vietnam feiret seieren over USA

Dagen ble markert onsdag denne uka, fordi det da var nøyaktig 50 år siden nordvietnamesiske soldater erobret Saigon, som var hovedstaden i det USA-støttede Sør-Vietnam.

Byen heter i dag Ho Chi Minh-byen, og det var her feiringen foregikk. Kommunistpartiets og landets øverste leder To Lam sa at krigens slutt var en seier for «rettferdighet over tyranni».

Feiringen kulminerte i en stor militærparade med flere tusen soldater, hvor blant annet Kina, Laos og Kambodsja stilte med tropper.

En kinesisk tropp marsjerer i militærparaden som markerte Nord-Vietnams seier over USA. (Richard Vogel/AP)

I tillegg til paraden på bakken, hadde russiske jagerfly og militærhelikoptre en sentral plass i et påfølgende flyshow, samtidig som vietnameserne viftet med røde flagg og sang patriotiske sanger.

Ustabilt forhold til USA

Slutten på Vietnamkrigen markerte også starten på dagens vietnamesiske nasjon. Fokuset i onsdagens militærparade var på en fredelig framtid.

– Hele partiet, folket og hæren lover å gjøre Vietnam til et land med fred, samhold, velstand og utvikling, sa Lam.

Kommunistpartiets og landets øverste leder To Lam holdt tale under feiringen. (TRAN THI MINH HA/AFP)

I årene etter krigen har Vietnam sakte, men sikkert nærmet seg USA, også med tettere handelsforbindelser.

I 2023 omtalte Vietnam USA som «en omfattende strategisk partner». Amerikanerne ble dermed plassert på samme diplomatiske nivå som Russland og Kina.

En av de mange tusen tilskuerne under onsdagens militærparade sa at «det er tid for fred nå». (NHAC NGUYEN/AFP)

Men to år senere er både handel og diplomatiske forbindelser i fare. Vietnam er et av landene som 2. april ble hardest rammet av Donald Trumps gjengjeldelsestoll, med en tollsats på 46 prosent.

– Vietnam har nytt godt av det tette båndet med USA i arbeidet med å utjevne det skjeve maktforholdet med det mye større og mektigere nabolandet Kina, sier Huong Le-Thu i tankesmia International Crisis Group.

Krigen satte dype spor

Saigons fall kom omtrent to år etter at USA hadde trukket ut sine siste kampstyrker fra Vietnam.

Krigen krevde omtrent 3 millioner vietnamesiske liv. Over 60.000 amerikanske soldater ble drept i kampene mot de kommunistiske styrkene i nord.

En soldat fra Sør-Vietnam avbildet i Saigons gater i 1968. (Nick Ut/AP)

30. april 1975 tok de nordlige styrkene kontroll over den sørlige hovedstaden.

– Kommunistiske tropper rullet inn i den sørvietnamesiske hovedstaden praktisk talt uten motstand, til stor lettelse for befolkningen som hadde fryktet en blodig kamp til siste slutt, sa en Reuters-reporter på denne dagen for 50 år siden.

Mange feiret i gatene i Saigon onsdag. (MANAN VATSYAYANA/AFP)

En av de mange tusen tilskuerne under onsdagens militærparade sa at det er tid for fred nå.

– Fred er drømmen alle i verden vil ha oppfylt, sa Nguyen Thi Hue, som bor i Ho Chi Minh-byen.

Fakta om Vietnamkrigen

Væpnet konflikt fra 1950-årene til 1975 mellom Nord-Vietnam og deres sørvietnamesiske allierte FNL på den ene siden, og Sør-Vietnam på den andre.

Fra 1963 til 1973 deltok USA aktivt i krigen på Sør-Vietnams side.

Vietnamkrigen fulgte kort etter krigen i Indokina fra 1946 til 1954, som førte til at Vietnam ble selvstendig fra Frankrike, men delt i et sosialistisk nord og et ikke-sosialistisk sør.

Vietnamkrigen begynte som et opprør mot president Ngo Dinh Diem i Sør-Vietnam.

Grenseområdene i Laos og Kambodsja ble tidlig trukket inn. Kina og Sovjetunionen ga omfattende hjelp til Nord-Vietnam.

Australske tropper deltok på USAs og Sør-Vietnams side.

Sør-Vietnams hovedstad Saigon, nå Ho Chi Minh-byen, ble erobret av nordvietnamesiske styrker og FNL 30. april 1975.

Krigen kostet mellom 2 og 3 millioner vietnamesere livet. 59.000 amerikanske soldater ble også drept.

(Kilde: NTB / Store norske leksikon)

Amerikanske helikoptre i Vietnam i 1965. (Horst Faas/AP)

