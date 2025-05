Israel trapper opp krigføringen i Gaza

Ifølge den israelske kringkasteren Kanal 12 er titusenvis av reservister innkalt. Dette bekreftes også av Jerusalem Post, som skriver at flere brigader med reservister vil bli mobilisert.

Ifølge avisa vil også Israels 8. infanteridivisjon bli sendt til Gaza, som har vært under massivt angrep i over 19 måneder.

Minst 52.418 mennesker er ifølge palestinske helsemyndigheter drept i de israelske angrepene, og tusenvis av andre er savnet og fryktes å ligge i ruinene av bombede bygninger. Flertallet av ofrene er barn og kvinner.

Fredag ble minst 42 mennesker drept i israelske luftangrep i Gaza, opplyser det palestinske sivilforsvaret.

Ni mennesker ble drept i et angrep mot et bolighus i flyktningleiren Bureij, og seks mennesker ble drept i et angrep mot en bolig i Beit Lahia, opplyser en talsmann for sivilforsvaret.

Seks palestinere ble også drept i et angrep mot et suppekjøkken i Gaza by, og 21 andre ble drept i flere andre angrep fredag.

Ifølge helsemyndighetene er over 2300 mennesker drept siden Israel brøt våpenhvilen 18. mars og gjenopptok angrepene, og over 800 av de drepte var barn, sier en talsmann.

