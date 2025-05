Flere er pågrepet for trippeldrapet i Uppsala – 16-åring løslatt

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

I tillegg er 16-åringen som ble pågrepet tirsdag kveld, løslatt og ikke lenger siktet i saken, opplyser påtalemyndigheten fredag.

To menn i 25- og 35-årsalderen ble pågrepet torsdag, siktet for medvirkning til trippeldrapet, mens en mann i 20-årsalderen ble pågrepet natt til fredag og er siktet for selve drapshandlingen.

Påtalemyndigheten må vurdere om disse skal fengsles innen henholdsvis søndag og mandag.

De tre ofrene var mellom 15 og 20 år og ble funnet drept inne på en frisørsalong ved Vaksala Torg i Uppsala sentrum.