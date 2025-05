UD: Ekstremt dramatisk i Gaza – i randsonen av folkemord

Av Nils-Inge Kruhaug

Torsdag holder Kravik Norges innlegg i FNs øverste juridiske organ, Den internasjonale domstolen (ICJ) i Haag i Nederland.

Norge fikk i desember massiv støtte i FNs hovedforsamling for en resolusjon som ba ICJ vurdere om Israel bryter folkeretten ved å hindre nødhjelp til de rundt 2,3 millioner palestinerne på Gazastripen.

For snart to måneder siden innførte Israel full blokade av nødhjelp, og FNs matvarelagre i Gaza har nå gått tomme. Israelske ledere har sagt rett ut at de bruker nødhjelpsblokaden som et våpen for å legge press på Hamas.

– Det er ikke forenlig med folkeretten, sier statssekretær Andreas Kravik i Utenriksdepartementet til NTB.

– Sivilbefolkningen i Gaza er fanget. Det er 52.000 døde, sannsynligvis langt flere, og den humanitære blokaden gjør at man ikke kommer inn. Nå er lagrene tomme, og samtidig fortsetter Israel de militære aksjonene mot områder der det bor sivile under provisoriske forhold, sier han.

Ekstremt dramatisk

Kravik betegner situasjonen for Gazas befolkning som «ekstremt dramatisk».

– Samtidig ser vi at verdens oppmerksomhet i økende grad er andre steder. Dette har pågått såpass lenge at det er vanskelig å holde oppmerksomhet om det. Det er rett og slett en katastrofe, sier han.

Israel er ikke blant de 40 landene som holder innlegg under denne ukas høring i ICJ, og landets utenriksminister Gideon Saar langet mandag ut mot FNs øverste juridiske organ.

– FN er blitt en råtten, antiisraelsk og antisemittisk organisasjon, hevdet han.

Har forpliktelser

– Israel hevder selv at de etterlever folkeretten, og Norge mener at det er ekstremt viktig å ta et initiativ der vi kan få verdens høyeste domstol til å avklare hvilke folkerettslige forpliktelser som hviler på Israel i denne sammenhengen, sier Kravik.

– Vårt hovedanliggende er å få fram at Israel har helt klare folkerettslige forpliktelser til å slippe til humanitære aktører og til å tilrettelegge for FN og andre humanitære organisasjoner, blant dem Flyktninghjelpen, Norsk Folkehjelp og Røde Kors. Stater står også i kø for å hjelpe, sier han.

Folkemord

FNs spesialrapportør for menneskerettigheter i de okkuperte palestinske områdene, Francesca Albanese, anklaget alt i oktober Israel for å begå folkemord i Gaza.

En spesialkomité i FN slo noen uker senere fast at Israels krigføring i Gaza hadde «karakteristikk av å være et folkemord», og Amnesty International konkluderte i desember med at folkemordet var et faktum. Israel avviser anklagene og kaller dem grunnløse.

Norge vil ikke konkludere med at Israel begår folkemord, men fastholder at det må være opp til internasjonale domstoler å avgjøre dette.

– Men ICJ har alt kommet med en midlertidig forføyning der det heter at det foreligger en reell risiko for brudd på Folkemordkonvensjonen, og derfor har vi sagt at vi forholder oss til konflikten som om det foreligger et brudd på Folkemordkonvensjonen, sier Kravik.

– Når man ser på antall drepte og en del retorikk fra Israel, så er det ingen tvil om at dette i beste fall ligger i randsonen av et folkemord, mener han.

– Det er helt klart ekstremt alvorlig, og det er god grunn for domstolen til å se nøye på dette, sier Kravik.

Straffetiltak

Forslag om å innføre internasjonale sanksjoner mot Israel blir rutinemessig stanset av USA i Sikkerhetsrådet, og det er ikke aktuelt for Norge å innføre egne straffetiltak, sier Kravik.

– Vi har vært tydelige på at det er lite effektivt for oss å etablere særegne norske sanksjoner mot Israel, noe vi ikke tror er klokt, sier han.

– For å påvirke Israel må det etableres brede koalisjoner med stater, der vi også kan få internasjonale domstoler til å uttrykke seg klart. Det vil kunne få en effekt, mener han.

– EU har innført restriktive sanksjoner mot ekstreme bosettere, og de har vi sluttet opp om. Men EU har ikke klart å samle seg om sanksjoner mot Israel ut over det, konstaterer Kravik.

– Vi har også andre virkemidler. Vi støtter opp om Den internasjonale straffedomstolen (ICC) som har tatt ut arrestordre på Israels statsminister Benjamin Netanyahu og tidligere forsvarsminister Yoav Gallant for krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten. Kommer de til Norge, så vil de bli arrestert, sier han.