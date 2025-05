Trump lanserer «nyhetsbyrå»

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Nettsiden er døpt WHwire og blir drevet fra de offisielle dataserverne i Det hvite hus.

Ved første øyekast ser nettstedet ut til å ha mye til felles med den høyreorienterte nettavisen Drudge Report, som lenker til nyheter fra andre høyreorienterte medier, konstaterer The Guardian.

Torsdag kunne man for eksempel lese Trump-administrasjonens syn på utviklingen i amerikansk økonomi etter at det denne uka ble kjent at USAs bruttonasjonalprodukt har krympet med 0,3 prosent siden presidentskiftet.

– Tallene reflekterer slutten på Bidens økonomiske katastrofe, heter det i WHwires omtale.

Gjennomgående hyllest av Trump og hans politikk preger de øvrige sakene på nettstedet.

Trump har fra før opprettet sitt eget sosiale medium Truth Social der han regelmessig skjeller ut uavhengige medier og journalister og framhever seg selv.

Han nekter også flere etablerte medier adgang til Det ovale kontor i Det hvite hus, og han har saksøkt ABC News, CBS News, aviser og meningsmålere. Denne uka truet han også med å saksøke The New York Times.