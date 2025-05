Trump: – Jeg forstår renter bedre enn sentralbanksjefen

Det var under et arrangement i Det hvite hus onsdag at Trump kom med påstanden om at han forstår seg på renter bedre enn sentralbanksjef Jerome Powell.

– Boliglånsrentene er faktisk litt ned selv om jeg har en fyr i sentralbanken som jeg ikke er en stor fan av, sa Trump under arrangement og henviste til Powell.

– Han burde kutte rentene. Jeg tror jeg forstår renter mye bedre enn ham, fordi jeg har måttet forholde meg til renter virkelig mye, sa presidenten.

I det siste har Trump langet ut mot Powell flere ganger og antydet at sentralbanksjefen ikke visste hva han driver med. Presidentens misnøye kom tidligere denne måneden til overflaten etter at sentralbanksjefen sa at banken kan avvente rentekutt til den ser hvordan Trumps tollpolitikk slår ut.

– Dersom vi hadde en sentralbanksjef som vet hva han driver med, ville renten gått ned. Han bør få den ned, sa presidenten da.

