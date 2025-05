Pakistan stenger skoler i Kashmir – spent situasjon ved grensa mot India

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Vi har kunngjort en ti dager lang pause for alle madrasaer i Kashmir, sier Hafiz Nazeer Ahmed.

26 mennesker ble drept i et angrep mot turister i den indiskkontrollerte delen av Kashmir i forrige uke, og indiske myndigheter har anklaget pakistanske opprørere for å stå bak.

Pakistanske myndigheter avviser anklagen, og landets innenriksminister Azam Tarar hevdet onsdag at India vil bruke massakren som påskudd for et militært angrep mot Pakistan.

India har utvist pakistanske diplomater og statsborgere i protest mot massakren, og Pakistan har svart med å gjøre det samme med indiske diplomater og statsborgere.

Rubio ringte

Det har også vært trefning mellom soldater langs grensa, som nå er stengt. Indiske myndigheter har stengt luftrommet for pakistanske fly og frosset en avtale om deling av vannressursene i elva Indus og dens sideelver.

USAs utenriksminister Marco Rubio ringte torsdag ledere i begge land i et forsøk på å dempe spenningen mellom de to atommaktene.

Ifølge amerikansk UD snakket Rubio med Pakistans statsminister Shehbaz Sharif og Indias utenriksminister Subrahmanyam Jaishankar.

Tre kriger

Kashmir har vært delt mellom Pakistan og India helt siden den britiske kolonimakten forlot India og landet ble delt i 1947. Like lenge har Kashmir vært en verkebyll som har utløst tre kriger og mange sammenstøt mellom de to landene.

I 1948 ble det vedtatt en FN-resolusjon der det fastslås at det skal holdes en folkeavstemning om Kashmirs framtid, men India har i alle år motsatt seg dette.

India kontrollerer to tredeler av det omstridte området der det bor drøyt 11 millioner mennesker. Det store flertallet på begge sider er muslimer.

Siden 1989 har det pågått et opprør i den indiskkontrollerte delen av Kashmir. Opprørerne krever et forent Kashmir, enten uavhengig eller under pakistansk styre.

Opptil 100.000 mennesker skal være drept som følge av opprøret og de indiske sikkerhetsstyrkenes jakt på opprørere.

India anklager Pakistan for å trene og væpne opprørerne, noe Pakistan benekter.

