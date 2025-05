Medier: USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver Mike Waltz trekker seg

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Blant mediene som melder dette er CBS News som viser til flere anonyme kilder, mens Reuters viser til én kilde med kjennskap til saken.

Fox News melder også at de har fått opplysningene bekreftet og at det er ventet at Trump om kort tid vil komme med en kommentar.

Det var Waltz som i mars la The Atlantics sjefredaktør Jeffrey Goldberg til i en meldingsgruppe på meldingstjenesten Signal der et amerikansk angrep i Jemen ble diskutert.

Blant de øvrige som diskuterte angrepsplanen i gruppen var forsvarsminister Pete Hegseth og visepresident J.D. Vance.

Goldberg skrev om hendelsen, men utelot først operasjonelle detaljer. Etter at både Hegseth, USAs øverste etterretningssjef Tulsi Gabbard og CIA-sjef John Ratcliffe nektet for at gradert informasjon ble delt i gruppen, dokumenterte Goldberg det motsatte.

Waltz måtte innrømme fadesen, og det har siden vært spekulert i om og når han måtte trekke seg. Selv tilbød han seg ikke å gå av, og president Donald Trump støttet ham og omtalte ham som «en god mann» som hadde «lært en lekse».

Wong tjenestegjorde også i Trumps første administrasjonen og var da blant annet viseutenriksminister for Øst-Asia og Stillehavsregionen.

Han var også sentral i arbeidet med å få i stand et toppmøte mellom Trump og Nord-Koreas leder Kim Jong-un.

