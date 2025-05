Dommer slår ned på Trumps bruk av krigslov til å deportere venezuelanere

Dommeren legger ned forbud mot å bruke loven, som stammer fra 1798 og er ment brukt i krigstid, til å få fortgang i deportasjoner.

– Det historiske arkivet gjør det klart at presidentens bruk av loven går utenfor omfanget av den og er i strid med betydningen av lovens betingelser, skriver dommer Fernando Rodriguez, som ble utnevnt i president Donald Trumps første periode.

Loven er ikke brukt siden andre verdenskrig. Den gir presidenten omfattende fullmakter til å spore opp og deportere innvandrere som ikke har lovlig opphold i landet.

Loven ble sist brukt som et ledd i interneringen av japansk-amerikanske sivile under andre verdenskrig. Bare to andre ganger tidligere i USAs historie er loven tatt i bruk – under første verdenskrig og under 1812-krigen.

15. mars ble det kjent at Trump ville bruke loven til å deportere venezuelanske migranter ved å argumentere for at den kriminelle venezuelanske gjengen Tren de Aragua (TdA) var en invasjonsstyrke som opptrådte på vegne av Venezuelas regjering.

En føderal dommer beordret en stans i dette allerede 16. mars, og et flertall i en føderal ankedomstol opprettholdt dette 26. mars. I april slo imidlertid høyesterett fast at Trump-administrasjonen kunne gjennomføre deportasjonene.

Fem av høyesteretts ni dommere ga Trump-administrasjonen medhold, men domstolen slo fast at de venezuelanske migrantene må få sjansen til å gå rettens vei for å utfordre utvisningen før de blir sendt ut, og at de må gis «rimelig tid» til å gjøre dette.

