Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Sjmyhal sier videre ifølge Reuters at det også vil komme to ytterligere avtaler med USA, og at den omarbeidede avtalen har blitt en «ekte partnerskapsavtale».

Mineralavtalen har handlet om at USA får tilgang på sjeldne mineraler og naturressurser i Ukraina i bytte mot fortsatt støtte i krigen mot Russland. Det har vært forhandlinger om den i flere måneder, men den er fremdeles ikke sluttført.

Les også: 100 dager med Trump: Kutt og kaos