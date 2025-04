Trump feiret sine første 100 dager i embetet med fokus på gamle konflikter

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Under arrangementet i Warren like utenfor Detroit hånet Trump sin demokratiske forgjenger Joe Biden, kritiserte hans mentale tilstand og gjorde narr av utseendet hans. Han gjentok også påstanden om at han vant presidentvalget i 2020, og angrep både meningsmålinger og mediedekning som han mente var urettferdig mot ham.

– Vi er her i kveld i hjertet av nasjonen vår for å feire de mest vellykkede første 100 dagene av noen administrasjon i vårt lands historie, sa Trump foran store skjermer med teksten «100 dager med storhet», og la senere til: – Vi har bare så vidt begynt. Dere har ikke sett noe ennå.

Tilliten faller

Folkemøtet i den viktige vippestaten, som er sentrum for USAs bilindustri, var det største politiske arrangementet Trump har holdt siden han ble innsatt 20. januar.

Michigan, som var viktig for Trumps valgseier, har vært særlig rammet av de nye tollsatsene. Arbeidsledigheten i delstaten har steget til 5,5 prosent, litt høyere enn landsgjennomsnittet på 4,2 prosent.

Samtidig har amerikanernes tillit til deler av Trumps politikk falt den siste tiden. Bekymringene dreier seg særlig om administrasjonens økonomiske styring.

– Vi hadde den største økonomien i vårt lands historie, sa Trump om sin første periode fra 2017 til 2021. – Vi gjorde det bra, og nå gjør vi det enda bedre.

Under talen i Warren, like utenfor Detroit, kritiserte Trump igjen sentralbanksjef Jerome Powell, og hevdet at Powell ikke gjør en god jobb.

Økonomisk redning

Om bord på Air Force One signerte Trump tirsdag en ordre som skal dempe effekten av tollen på biler og bildeler gjennom kreditter og avgiftslettelser. Handelsminister Howard Lutnick fortalte samtidig CNBC at det var inngått en handelsavtale med en navngitt utenlandsk makt som vil lette noen av de planlagte tariffene.

I talen fremstilte Trump toll som en økonomisk redning for Michigan.

– Med mine Kina-tariffer avslutter vi det største tyveriet av arbeidsplasser i verdenshistorien, sa Trump til jubel fra publikum.

Meningsmålinger tyder imidlertid på at amerikanerne ikke er like overbevist om Trumps økonomiske politikk. En fersk Reuters/Ipsos-undersøkelse viser at bare 42 prosent støtter Trumps generelle innsats, mens 53 prosent er misfornøyd. Støtten til Trumps økonomiske politikk er enda lavere – kun 36 prosent.

Kriminelle gjengmedlemmer

Trump benyttet også anledningen til å rose sin egen innvandringspolitikk og viste fram en video av migranter som han påsto var kriminelle gjengmedlemmer, noe som fikk folkemengden til å juble.

Trump-administrasjonens strenge innvandringspolitikk har ført til at antallet arrestasjoner for ulovlige grensekryssinger mellom USA og Mexico har falt betydelig. Samtidig har Trump-administrasjonens innsats for å kutte i offentlig sektor, ledet av rådgiver Elon Musk, skapt sterke reaksjoner.

Trumps politikk har også vært preget av ambisiøse internasjonale forslag, inkludert militære intervensjoner og kontroversielle planer for områder som Grønland, Panama og Gaza. Trump har også luftet tanken om annektering av Canada.

