Svensk journalist får betinget dom for Erdogan-fornærmelse

Dommen onsdag er ifølge SVT , som også er til stede i retten, på elleve måneders betinget fengsel.

Videre heter det fra kanalen at Medin kun vil måtte sone i fengsel om han blir kjent skyldig i andre lovbrudd han står tiltalt for.

Skulle dekke demonstrasjoner

Medin ble pågrepet på flyplassen i Istanbul for en måneds tid siden.

Han hadde reist til Tyrkia for å dekke de store protestene i landet for Dagens ETC, men ble pågrepet og siden tiltalt for å ha fornærmet president Recep Tayyip Erdogan, for å ha deltatt i en terrororganisasjon og for å ha spredt terrorpropaganda.

Han har nektet straffskyld.

Onsdag ble tiltalen om fornærmelser mot Erdogan behandlet. Medin sto tiltalt for å ha fornærmet Erdogan gjennom å spre en karikatur av presidenten i sosiale medier. Karikaturen viser presidenten som holder et prideflagg.

Kona ber regjeringen legge press

– Det er en lettelse, men det er selvsagt forkastelig at han får betinget dom. Men jeg er veldig glad for at vi nå er ett steg nærmere at han kan komme hjem, sier Medins kone Sofie Axelsson om den første dommen.

Axelsson har ikke hatt kontakt med mannen sin siden domsavsigelsen, men får trolig prate med ham på telefon på torsdag. Hun har følgende budskap til regjeringen i Sverige:

– Fortsett å legge press på Tyrkia for å kreve at han løslates, sier hun.

Det var mye folk og trengsel utenfor rettssalen, og det var mange svensker til stede, deriblant ambassadør Malena Mård, Venstrepartiets EU-parlamentsmedlem Jonas Sjöstedt og Ulrika Westerlund, riksdagsrepresentant for Miljöpartiet.

De svenske avisutgiverne Sveriges Tidskrifter og Journalistforbundet var også representert.