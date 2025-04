Netanyahu: Skogbrann truer Jerusalem, tusenvis evakuert

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Himmelen over Jerusalem var onsdag kveld grå av røyk fra ni branner som raste i områdene vest og nordvest for Jerusalem, og den ene av dem nærmet seg et katolsk kloster.

Ifølge Israels brannsjef Eyal Caspi vil det ta minst en dag til før brannen er slukket, og statsminister Benjamin Netanyahu advarte onsdag kveld om at brannen kan nå bebyggelsen i Jerusalem.

– Vinden vestfra kan føre brannen mot utkanten av Jerusalem og inn i selve byen, sa han i en video.

Over 7000 mennesker er evakuert fra områdene vest for Jerusalem, og nødetatene har behandlet flere titall mennesker som har pustet inn røyk.

Kraftig vind og tørke gjør at flammene sprer seg raskt, og flere land har tilbudt seg å bistå i slukkingen. Italia, Kroatia og Nord-Makedonia har sendt fly, men vinden skaper store problemer.

– Forholdene blir verre, og fly kan ikke lenger bistå i slukkingen som følge av vinden, sier Caspi til Haaretz.

Flere helikoptre deltar derimot i slukkingen og slipper vann over brannområdet.

Onsdag kveld og torsdag markerer Israel sin uavhengighetsdag, men mange av de planlagte arrangementene er avlyst som følge av brannen, blant annet den offisielle seremonien i Jerusalem. Den skulle ha funnet sted på Herzl-fjellet, som ligger nær brannområdet.

Les portrett: Sigurd Wongraven: – Jeg begynte å høre på metal da jeg var 6 år (+)

Les også: Sanne har over 30 pleiere hver uke: – Familien tør ikke forlate huset (+)

Les også: Ekspert om Putin-grep: – Han er livredd